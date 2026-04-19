Componente eversiva l' allarme dei poliziotti sugli anarchici Poliziotto ferito | VIDEO

A Roma si sono registrati momenti di tensione durante un corteo degli anarchici che ha attraversato diverse zone della città, partendo da piazza dell'Immacolata e passando per viale dello Scalo di San Lorenzo fino al Pigneto. Durante la manifestazione, un agente è rimasto ferito e sono stati sollevati timori circa la presenza di elementi considerati eversivi, con le forze di polizia che hanno monitorato attentamente la situazione.

Tensione a Roma nel corteo degli anarchici pro Alfredo Cospito svoltosi da piazza dell'Immacolata attraverso viale dello Scalo di San Lorenzo fino al Pigneto. Un funzionario di polizia è stato colpito alla fronte da una bottiglia. Il lancio è avvenuto mentre la testa del corteo avanzava e urlava ai giornalisti di allontanarsi. Sull'episodio si è espressa la premier Giorgia Meloni: "Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito. A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Componente eversiva", l'allarme dei poliziotti sugli anarchici. Poliziotto ferito | VIDEO Notizie correlate Giorgia Meloni e il poliziotto ferito dagli anarchici: "Non ci lasceremo intimidire""Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo... Leggi anche: Tensioni al corteo anarchici per Cospito a Roma, poliziotto colpito e ferito da bottiglia Tutti gli aggiornamenti Piantedosi: La minaccia eversiva è reale, non va ignorata | Sbarchi diminuiti del 37% rispetto al 2022Piantedosi lancia l'allarme sulla minaccia eversiva: il caso degli anarchici a Roma dimostra che l'attenzione deve restare altissima ... ilsussidiario.net L'allarme di Piantedosi: La minaccia anarchica eversiva è realeIl ministro dell’Interno richiama l’attenzione sul rischio eversivo dopo la morte di due militanti mentre costruivano un ordigno e rilancia il ruolo della Polizia nella prevenzione ... msn.com