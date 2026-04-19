Compie 12 anni e rinuncia ai regali | Orlando dona ai neonati ricoverati a Empoli dei ‘guanti speciali'

Un ragazzino di 12 anni di Empoli ha scelto di non ricevere regali per il suo compleanno e ha avviato una raccolta fondi per acquistare due guanti speciali destinati ai neonati ricoverati in ospedale. La sua iniziativa mira a contribuire al benessere dei piccoli ospiti del reparto di neonatologia. La decisione è stata comunicata attraverso i canali social e ha coinvolto amici e familiari.

Orlando, 12enne di Empoli, ha deciso di rinunciare ai regali di compleanno e raccogliere fondi per regalare ai neonati ricoverati due guanti speciali. La mamma Giulia a Fanpage.it: "Abbiamo deciso di fare una cosa diversa per fargli capire che fa parte di una comunità e che un piccolo gesto può fare la differenza".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Empoli, 12enne rinuncia ai regali di compleanno per aiutare i neonati ricoveratiNessun regalo per sé da scartare nel giorno del suo 12esimo compleanno, ma un pacco recapitato ai neonati dell'ospedale di Empoli, in provincia di... Il regalo di compleanno di Orlando, 12 anni: due guanti speciali per i neonati dell’ospedale di EmpoliIl giorno del suo dodicesimo compleanno, Orlando non ha strappato la carta regalo di nessun pacco. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Empoli, 12enne rinuncia ai regali di compleanno per aiutare i neonati ricoverati; Compie 12 anni e trasforma la sua festa in un gesto per i neonati ricoverati; ?Compie 12 anni e trasforma la sua festa in una raccolta fondi; Compie 12 anni e rinuncia ai regali: Orlando dona ai neonati ricoverati a Empoli dei 'guanti speciali'. Compie 12 anni e trasforma la sua festa in un gesto per i neonati ricoveratiCompie 12 anni e al posto dei regali di compleanno ha scelto, con il supporto dei genitori e dei coetanei, di raccogliere fondi per acquistare due guanti care destinati alla Neonatologia dell'ospeda ... ansa.it Alfa Romeo Giulia compie 10 anni: apprezzata per guida coinvolgente e semplicità, resta alternativa valida alle rivali più tecnologiche. https://auto.everyeye.it/notizie/alfa-romeo-giulia-compie-10-anniparita-prezzo-bmw-serie-3-872100.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook Tanti auguri a Vanessa Kirby che oggi compie 38 anni! x.com