Empoli 12enne rinuncia ai regali di compleanno per aiutare i neonati ricoverati

Un ragazzino di 12 anni ha deciso di non ricevere regali per il suo compleanno e ha usato i soldi risparmiati per donare due guanti chirurgici all’ospedale locale. La sua scelta ha coinvolto la raccolta di fondi tra amici e parenti, che hanno contribuito alla causa. La donazione è stata destinata all’acquisto di strumenti utili per i neonati ricoverati in terapia intensiva.

Nessun regalo per sé da scartare nel giorno del suo 12esimo compleanno, ma un pacco recapitato ai neonati dell'ospedale di Empoli, in provincia di Firenze. È l'iniziativa che il piccolo Orlando lo scorso dicembre ha dedicato al reparto di Neonatologia del San Giuseppe, a cui - grazie a una raccolta fondi finanziata dai suoi parenti e dalle famiglie dei suoi amichetti - ha fatto recapitare dagli Stati Uniti due guanti specializzati di tipo care., Una decisione inaspettata per un 12enne, che ha commosso l'intera città toscana. E soprattutto che ha permesso di aggiungere alle dotazioni dell'ospedale di Empoli uno strumento fondamentale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Empoli, 12enne rinuncia ai regali di compleanno per aiutare i neonati ricoverati Notizie correlate Compleanno speciale a Empoli: un dodicenne dona tecnologia ai neonatiUn dodicenne di Empoli ha trasformato la celebrazione del proprio compleanno in un’operazione di solidarietà per il reparto di Neonatologia... Leggi anche: Niente regali: guanti “care” ai neonati