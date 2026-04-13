Nella partita tra Como e Inter, la squadra nerazzurra ha ottenuto la vittoria, ma l’attenzione si è spostata anche sulla sfida tra due ex calciatori sulla panchina. Durante l’incontro, il centrocampista spagnolo ha mostrato tutto il suo valore tecnico rispetto al tecnico nerazzurro e agli altri allenatori di Serie A. La gara è stata caratterizzata anche da questo confronto tra le due figure dietro le quinte.

Lo spagnolo ha confermato di essere di tutt’altra categoria rispetto al tecnico nerazzurro e a quasi tutti i suoi colleghi di Serie A La sfida nella sfida di Como-Inter era quella in panchina, tra Fabregas e Chivu. Nessun dubbio, l’ha stravinta lo spagnolo. Nel primo tempo ha dato una vera e propria lezione di calcio all’interista, confermandosi come uno dei migliori tecnici in circolazione, al momento una se non due spanne sopra al romeno e a quasi tutti i suoi colleghi della nostra Serie A. Non a caso, restando sui nerazzurri, era lui la prima scelta societaria per il dopo Simone Inzaghi. Principi, gioco, coraggio e idee: sotto tutti gli aspetti Fabregas ha dominato, anzi surclassato un Chivu incapace di trovare la chiave d’uscita al pressing asfissiante e super organizzato del Como.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’Inter batte il Como, ma Fabregas dà una lezione di calcio a Chivu

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