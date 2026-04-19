Come funziona il servizio Postemyvoice e perché cambia l’assistenza clienti

È stato introdotto un nuovo sistema di assistenza chiamato Postemyvoice, che utilizza un riconoscimento vocale biometrico per identificare i clienti. Il servizio mira a ridurre i tempi di attesa durante le chiamate e semplificare il processo di assistenza. Con questa novità, l’obiettivo è anche aumentare i livelli di sicurezza nelle interazioni telefoniche tra utenti e operatori. La modifica nel servizio ha portato a cambiamenti nella gestione dell’assistenza clienti.

È disponibile un nuovo servizio che cambia il modo in cui assistenza e cliente interagiscono. Si tratta di Postemyvoice, un sistema di riconoscimento vocale biometrico che ha lo scopo di ridurre i tempi di attesa e rendere tutto più semplice, aumentando allo stesso tempo la sicurezza. Grazie a questa nuova tecnologia, non è più necessario utilizzare codici o fornire dati personali a un operatore: basta parlare per essere riconosciuti. Le operazioni diventano così più immediate e naturali, perché basate direttamente sulla voce. Come funziona Postemyvoice. Postemyvoice è il sistema di riconoscimento biometrico vocale introdotto da Poste Italiane per rendere più semplice l’accesso ai servizi di assistenza.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Come funziona il servizio Postemyvoice e perché cambia l’assistenza clienti Notizie correlate Debutta in tutto il Fvg il numero 116117: come funziona il servizio per l’assistenza sanitaria non urgenteNovità per la sanità regionale: da lunedì 13 aprile entra in funzione in tutto il Friuli Venezia Giulia il numero unico europeo 116117, dedicato... Leggi anche: Badante di condominio, cos’è e come funziona il servizio di assistenza a Bologna: un sostegno contro la solitudine