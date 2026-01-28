A Bologna, il progetto Badante di Condominio aiuta le persone anziane a vivere meglio. Il servizio offre un aiuto quotidiano, che va dalla compagnia alle piccole faccende di casa. Spesso le persone cercano semplicemente qualcuno con cui parlare, per non sentirsi sole. La cooperativa che gestisce il servizio invia assistenti qualificati, che si occupano di monitorare lo stato di salute e di offrire supporto pratico. In questo modo, molte famiglie trovano un aiuto concreto e una soluzione semplice per prendersi cura dei propri cari.

Bologna, 28 gennaio 2026 – Solidarietà, salute e contrasto alla solitudine. Da diversi anni a Bologna è attivo il progetto Badante di Condominio. Non è una figura sanitaria e non sostituisce medici o infermieri, ma rappresenta un supporto prezioso nella gestione della quotidianità. Il suo ruolo è quello di affiancare gli anziani nelle piccole ma fondamentali attività di ogni giorno: la consegna dei farmaci, l’accompagnamento alle visite mediche, la spesa, le commissioni e un aiuto domestico leggero. Un baluardo contro la solitudine. Combattere la solitudine. Un elemento spesso poco considerato e sottovalutato, infatti, è quello che riguarda la mancanza di compagnia per le fasce più anziane della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Badante di condominio, cos’è e come funziona il servizio di assistenza a Bologna: un sostegno contro la solitudine

