Debutta in tutto il Fvg il numero 116117 | come funziona il servizio per l’assistenza sanitaria non urgente

Da lunedì 13 aprile, in tutto il Friuli Venezia Giulia, entra in funzione il nuovo numero unico europeo 116117, dedicato all’assistenza sanitaria non urgente e all’orientamento dei cittadini verso i servizi territoriali. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento unico per chi necessita di supporto sanitario senza ricorrere al pronto soccorso. La novità riguarda l’intera regione, con l’intento di migliorare l’accesso alle cure e semplificare le procedure per gli utenti.