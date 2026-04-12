Debutta in tutto il Fvg il numero 116117 | come funziona il servizio per l’assistenza sanitaria non urgente

Da udinetoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 13 aprile, in tutto il Friuli Venezia Giulia, entra in funzione il nuovo numero unico europeo 116117, dedicato all’assistenza sanitaria non urgente e all’orientamento dei cittadini verso i servizi territoriali. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento unico per chi necessita di supporto sanitario senza ricorrere al pronto soccorso. La novità riguarda l’intera regione, con l’intento di migliorare l’accesso alle cure e semplificare le procedure per gli utenti.

Novità per la sanità regionale: da lunedì 13 aprile entra in funzione in tutto il Friuli Venezia Giulia il numero unico europeo 116117, dedicato all’assistenza sanitaria non urgente e all’orientamento dei cittadini tra i servizi territoriali. Il servizio, già sperimentato nei territori di Gorizia.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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