Come è morto Ciro Mennella l' operaio che ha perso la vita in un negozio di via dei Mille

Da napolitoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sul lavoro si è verificato in un negozio di via dei Mille, a Napoli, causando la morte di un operaio. La vittima è un uomo di 45 anni, che lavorava nel negozio da diversi anni. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo elementi per chiarire le cause dell'incidente.

Ciro Mennella è l'operaio morto per un incidente sul lavoro verificatosi in un negozio di via dei Mille, la via del lusso di Napoli. Il 46enne è stato trovato ai piedi di una scala nel cantiere del nuovo locale della gioielleria Monetti. Al momento non è chiaro se la caduta sia avvenuta inseguito.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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