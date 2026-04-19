Come è morto Ciro Mennella l' operaio che ha perso la vita in un negozio di via dei Mille

Un incidente sul lavoro si è verificato in un negozio di via dei Mille, a Napoli, causando la morte di un operaio. La vittima è un uomo di 45 anni, che lavorava nel negozio da diversi anni. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo elementi per chiarire le cause dell'incidente.

Ciro Mennella è l'operaio morto per un incidente sul lavoro verificatosi in un negozio di via dei Mille, la via del lusso di Napoli. Il 46enne è stato trovato ai piedi di una scala nel cantiere del nuovo locale della gioielleria Monetti. Al momento non è chiaro se la caduta sia avvenuta inseguito.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Incidente sul lavoro a Napoli, l’operaio Ciro Mennella muore a 46 anni in un negozio a via dei MilleIncidente sul lavoro in un negozio in via dei Mille: morto l'operaio 46enne Ciro Mennella: era di San Gennaro Vesuviano. Incidente lavoro Napoli oggi, morto operaio in via dei Mille: chi era Ciro MennellaIncidente lavoro Napoli oggi, operaio morto durante ristrutturazione in gioielleria Un operaio è morto questa mattina mentre lavorava in un cantiere... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Napoli, l'operaio Ciro Mennella muore a 46 anni nella gioielleria a via dei Mille; Operaio morto durante i lavori in un negozio di via dei Mille; Operaio morto a via dei Mille: il cordoglio di San Gennaro Vesuviano per la scomparsa di Ciro Mennella; San Gennaro Vesuviano, incidente sul lavoro: Ciro Mennella muore a 46 anni. Incidente sul lavoro a Napoli, l’operaio Ciro Mennella muore a 46 anni nella gioielleria a via dei MilleIncidente sul lavoro in un negozio in via dei Mille: morto l'operaio 46enne Ciro Mennella: era di San Gennaro Vesuviano ... fanpage.it Chi è Ciro Mennella l’operaio morto a Napoli, in via dei Mille a Chiaia? Cade da una scala in un negozio durante lavori di ristrutturazioneNapoli: un giorno comune, un giorno di lavoro, un giorno come tanti è trasformato, però, in tragedia. Un uomo è morto questa mattina in via dei Mille, nel cuore del quartiere Chiaia. alphabetcity.it La mia piena vicinanza e solidarietà ai familiari di Ciro Mennella, l’operaio 45enne di San Sebastiano al Vesuvio che ha perso la vita mentre effettuava dei lavori di ristrutturazione in un negozio di via dei Mille a Napoli. Immagini di Videoinformazioni - facebook.com facebook #Napoli - Piange un’altra vittima sul lavoro: Ciro Mennella perde la vita in un tragico incidente. Il cordoglio dell’assessore Chiara Marciani e l’appello alla sicurezza nei cantieri #Cronaca #Lavoro #Sicurezza #Incidente #UltimaOra #Notizie #NanoTV x.com