Incidente lavoro Napoli oggi morto operaio in via dei Mille | chi era Ciro Mennella

Oggi a Napoli si è verificato un incidente sul lavoro in via dei Mille, nel quartiere Chiaia. Un operaio è morto mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione all’interno di una gioielleria. La vittima, identificata come Ciro Mennella, si trovava sul cantiere al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. La procura ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Incidente lavoro Napoli oggi, operaio morto durante ristrutturazione in gioielleria. Un operaio è morto questa mattina mentre lavorava in un cantiere nel cuore del quartiere Chiaia, in una delle strade simbolo dello shopping cittadino. La vittima è Ciro Mennella, 46 anni, originario di San Gennaro Vesuviano. L’uomo era impegnato in lavori di ristrutturazione all’interno di una gioielleria in via dei Mille quando si è consumata la tragedia. L’allarme è scattato immediatamente, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Ciro Mennella morto a Napoli: dinamica ancora da chiarire. Sulle cause dell’incidente resta il massimo riserbo. Le prime ipotesi parlano di una possibile caduta da una scala, ma non viene esclusa neanche la pista del malore improvviso durante l’attività lavorativa.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Incidente lavoro Napoli oggi, morto operaio in via dei Mille: chi era Ciro Mennella Notizie correlate Incidente sul lavoro a Napoli, l’operaio Ciro Mennella muore a 46 anni in un negozio a via dei MilleIncidente sul lavoro in un negozio in via dei Mille: morto l'operaio 46enne Ciro Mennella: era di San Gennaro Vesuviano. Chi era Paolo Gaggero, l'operaio morto nell'incidente sul lavoro a BolzanetoOriginario di Quarto, lascia la moglie e un figlio oltre ai colleghi, agli amici e ai volontari della Croce Rossa di Sori, dove prestava servizio Si... Aggiornamenti e contenuti dedicati Incidente sul lavoro a Napoli, l’operaio Ciro Mennella muore in un negozio a via dei MilleIncidente sul lavoro in un negozio in via dei Mille: morto l'operaio 46enne Ciro Mennella: era di San Gennaro Vesuviano ... fanpage.it Tragedia in via dei Mille a Napoli, Ciro muore durante i lavori in gioielleriaTragedia nella mattinata nel quartiere Chiaia, a Napoli, dove un uomo ha perso la vita all’interno di un negozio in via dei Mille. Si tratta di Ciro Mennella, 46enne originario di San Gennaro Vesuvian ... internapoli.it