Incidente sul lavoro a Napoli l'operaio Ciro Mennella muore a 46 anni in un negozio a via dei Mille

Un incidente sul lavoro è avvenuto in un negozio di via dei Mille, a Napoli, causando la morte di un uomo di 46 anni. La vittima è un operaio originario di San Gennaro Vesuviano. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.