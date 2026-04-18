Incidente sul lavoro a Napoli l'operaio Ciro Mennella muore a 46 anni in un negozio a via dei Mille
Un incidente sul lavoro è avvenuto in un negozio di via dei Mille, a Napoli, causando la morte di un uomo di 46 anni. La vittima è un operaio originario di San Gennaro Vesuviano. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.
Incidente sul lavoro in un negozio in via dei Mille: morto l'operaio 46enne Ciro Mennella: era di San Gennaro Vesuviano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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