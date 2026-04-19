A Comano Terme, un branco di lupi ha attaccato un allevamento durante la notte, causando la morte di oltre cinquanta pecore. Il danno è stato provocato dalla rottura del recinto che delimitava l’area di stabulazione. L’attacco si è verificato senza che gli allevatori potessero intervenire in tempo. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Un branco di lupi ha devastato un allevamento a Comano Terme, uccidendo più di cinquanta pecore in un unico attacco notturno. Il disastro è avvenuto a causa del malfunzionamento di un recinto elettrificato, lasciando il gregge senza alcuna protezione contro i predatori. La tragedia che ha colpito il territorio di Comano Terme non riguarda solo la perdita numerica di capi animali, ma tocca un punto sensibile dell’economia zootecnica locale. Le oltre cinquanta pecore sbranate erano destinate alla produzione della lana, una risorsa specifica che si distingue dalla comune produzione di carne nel trentino. Gli accertamenti condotti dal Corpo forestale provinciale hanno messo in luce un dettaglio tecnico fatale: il sistema di difesa elettrico, che dovrebbe fungere da barriera invalicabile, era fuori uso al momento dell’incursione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comano Terme, lupi sbranano 50 pecore: il recinto rotto fa il disastro

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