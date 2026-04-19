Comando dei ghisa intitolato a Chinnici

Il comando della polizia locale è stato intitolato al magistrato Rocco Chinnici, ucciso nella strage di Palermo del 29 luglio 1983. La decisione è stata presa in memoria della sua attività giudiziaria e del sacrificio personale. La cerimonia di intitolazione si è svolta alla presenza delle autorità locali e di rappresentanti delle forze dell’ordine. La targa commemorativa è stata collocata presso il comando stesso.

Il comando della polizia locale è stato intitolato al magistrato Rocco Chinnici, vittima di Cosa Nostra nella strage del 29 luglio 1983 a Palermo. "Un gesto forte, che parla di memoria ma soprattutto di responsabilità. Abbiamo voluto dedicare questo luogo, simbolo del rispetto delle regole e della sicurezza, a chi ha dato la vita per lo Stato, combattendo la criminalità con coraggio e visione – ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi -.Chinnici ha rivoluzionato la lotta alla mafia, introducendo il lavoro di squadra tra giudici e portando la cultura della legalità tra i giovani". La cerimonia è stata preceduta da un convegno riservato agli...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comando dei ghisa intitolato a Chinnici Notizie correlate Milano, in fuga davanti al comando dei ghisa inseguiti da 5 americani che urlano “Help, police!”: acciuffati due rapinatori di collaneMilano – Bisogna essere rapinatori parecchio sfortunati per scappare alle due di notte passando davanti al Comando della Polizia locale, inseguiti... Cinisello Balsamo omaggia Rocco Chinnici e gli dedica il Comando della polizia localeUn luogo simbolo della legalità che da oggi porta il nome di chi ha dedicato la propria vita alla giustizia. Contenuti di approfondimento Si parla di: Comando dei ghisa intitolato a Chinnici. Comando dei ghisa intitolato a ChinniciLa sede di Cinisello nel nome del magistrato ucciso nel 1983 a Palermo ... msn.com Milano, in fuga davanti al comando dei ghisa inseguiti da 5 americani che urlano Help, police!: acciuffati due rapinatori di collaneQuesta la sfilata che si materializza davanti all’ingresso carraio dell’ufficio arresti e fermi dei ghisa, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli. Diversi agenti sentono, escono, capiscono. Un ... ilgiorno.it