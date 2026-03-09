Milano in fuga davanti al comando dei ghisa inseguiti da 5 americani che urlano Help police! | acciuffati due rapinatori di collane

A Milano, due rapinatori di collane sono stati catturati dopo un inseguimento che si è svolto davanti al comando dei ghisa, con cinque americani che gridavano “Help, police!”. L’episodio è avvenuto alle due di notte, quando i sospetti hanno cercato di fuggire passando davanti alla stazione di polizia. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato i due uomini coinvolti.

Milano – Bisogna essere rapinatori parecchio sfortuna ti per scappare alle due di notte passando davanti al Comando della Polizia locale, inseguiti dai rapinati che u rlano "Help, Police!", cioè "aiuto, polizia!" Del resto la caserma di via Pietro Custodi è proprio lì, a un passo dai Navigli, zona di caccia. Interessante la tecnica del trio entrato in azione in piazza XXIV Maggio all'una e 45 di ieri (8 marzo): cinque americani cercano un ncc in grado di caricarli tutti per continuare la serata in discoteca; due di loro decidono di tentare di noleggiare una bici elettrica e si allontanano dal gruppo, che nota un monopattino con due giovani a bordo, e un terzo ragazzo a piedi, seguire gli amici.