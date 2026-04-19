Colpo in via Rosaspina Ladro ripulisce un camper poi semina il caos in caserma

La notte in via Rosaspina è stata segnata da un episodio di furto e violenza. Un ladro ha infranto il finestrino di un camper, portando via alcuni effetti personali, e successivamente ha reagito in modo aggressivo, affrontando i carabinieri intervenuti. L’uomo ha causato scompiglio all’interno della caserma, mettendo in atto comportamenti violenti che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Spacca il finestrino di un camper in piena notte per rubare, poi dà in escandescenze e aggredisce i carabinieri. È finita con un arresto la notte movimentata andata in scena a Rimini, dove un 20enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto parte da una segnalazione arrivata al 112. Alcuni cittadini notano un uomo sospetto aggirarsi in via Rosaspina e chiamano i soccorsi. La centrale operativa invia subito una pattuglia dei carabinieri della stazione di Rimini porto per un controllo. Quando i militari arrivano sul posto, individuano il giovane vicino a un camper parcheggiato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo in via Rosaspina. Ladro ripulisce un camper poi semina il caos in caserma Notizie correlate Esagitato semina il caos nel bar a Ciriè: minaccia i titolari brandendo un coltello, poi si ferisce a una manoCaos nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 febbraio 2026, al bar Stazione di via Torino a Ciriè a causa di un esagitato, completamente ubriaco, che... Padre in preda all'ira lancia il cellulare in faccia al figlio minore ad Ancona poi semina il caos in ospedaleÈ stato emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo di circa 40 anni per violenza domestica ad Ancona.