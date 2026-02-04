Esagitato semina il caos nel bar a Ciriè | minaccia i titolari brandendo un coltello poi si ferisce a una mano

Un uomo ubriaco ha seminato il panico al bar Stazione di via Torino a Ciriè. Si è scagliato contro i titolari, brandendo un coltello, e alla fine si è ferito a una mano. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, che hanno chiamato subito le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato l’uomo e avviato le procedure per capire cosa sia successo.

Caos nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 febbraio 2026, al bar Stazione di via Torino a Ciriè a causa di un esagitato, completamente ubriaco, che ha fatto irruzione nel locale e ha iniziato a brandire un coltello. L'uomo, un italiano di 60 anni residente nella cittadina, ha iniziato a.

