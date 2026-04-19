Colpo esterno dell' Elettromeccanica Angelini | vince a Montespertoli e blinda la salvezza

L’Elettromeccanica Angelini ha ottenuto una vittoria in trasferta contro Montespertoli, con il punteggio di 3-1. La partita si è conclusa con i parziali di 19-25, 25-21, 18-25 e 22-25. Con questo risultato, la squadra di Cesena si è portata a 33 punti in classifica, mantenendosi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. La vittoria rappresenta la settima nel girone di ritorno.

L’Elettromeccanica Angelini torna da Montespertoli con una vittoria in tasca, la settima conquistata nel girone di ritorno, dal peso specifico elevato: il risultato finale di 1-3 (19-25, 25-21, 18-25, 22-25) proietta Cesena a quota 33 punti in classifica, a +10 dalla zona rossa quando mancano tre.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Volley femminile, colpo esterno Elettromeccanica Angelini Cesena: tre punti d'oro a Reggio EmiliaMissione compiuta per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che a Reggio Emilia strappa la sesta vittoria del girone di ritorno, su otto turni disputati... Volley, missione salvezza per l’Elettromeccanica Angelini: trasferta cruciale a FirenzeL’Elettromeccanica Angelini si prepara alla penultima trasferta della stagione: domani, sabato, le bianconere saranno impegnate a Montespertoli, in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Colpo esterno dell'Elettromeccanica Angelini: vince a Montespertoli e blinda la salvezzaLe bianconere s'impongono 1-3 in Toscana e salgono a quota 33 punti. Prestazione super di Parise e Benazzi, ora i play-out sono più lontani ... cesenatoday.it L’Angelini si arrende 0-3 alla Ripalta CremascaBattuta d’arresto per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che tra le mura amiche del Pala Bcc Romagnolo contro la seconda della ... ilrestodelcarlino.it