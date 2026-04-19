Colpo esterno del Centro Tecnico BM | vittoria a Genova e decimo posto in classifica

Il Centro Tecnico BM Arezzo ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro l’Elah Acquario Genova Seagulls, con il punteggio di 87-77. La partita si è svolta a Genova, e grazie a questo risultato il team toscano si è portato al decimo posto in classifica, avvicinandosi alla salvezza diretta. La vittoria esterna rappresenta un passo significativo per la squadra in questa stagione.

Genova – Colpo pesantissimo del Centro Tecnico BM Arezzo, che espugna il campo dell’Elah Acquario Genova Seagulls con un convincente 87-77 e mette una seria ipoteca sulla salvezza diretta. A una sola giornata dal termine, gli amaranto balzano al decimo posto, quello che vale la permanenza in Serie B senza passare dai playout. La squadra di coach Fioravanti parte forte, con personalità e ritmo: Lemmi e Toia prendono subito in mano l’attacco e Arezzo scappa via sul 25-17 al primo intervallo. Ma Genova non resta a guardare e, sfruttando qualche calo difensivo degli ospiti e la mano calda di Arnaldo, rientra fino al 45-39 dell’intervallo lungo. Al rientro in campo è battaglia vera.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Colpo esterno del Centro Tecnico BM: vittoria a Genova e decimo posto in classifica Notizie correlate Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolareArezzo, 18 aprile 2026 – Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolare Gli amaranto di coach Fioravanti vanno a caccia di... Il Centro Tecnico BM Arezzo espugna Firenze: vittoria in rimonta contro LegnaiaImportante successo esterno per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che conquista due punti pesanti sul parquet della Cantini Lorano Legnaia... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Parma perfetto a Udine, Elphege firma il colpo salvezza; Rapina in banca a Napoli, la beffa grazie a un insospettabile. Colpo studiato per mesi con una tuta da lavoro; Furto in pieno giorno in centro, ladri in casa in via San Romano: fuggono con soldi e gioielli; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Al Centro Tecnico BM non riesce il colpo esterno a Casale MonferratoArezzo, 11 gennaio 2026 – Al Centro Tecnico BM non riesce il colpo esterno a Casale Monferrato. Gli amaranto cedono nello scontro diretto con percentuali al tiro non all’altezza Gli amaranto cedono ... lanazione.it L’arrivo a Clairefontaine C’è stato un tempo in cui, nella Coverciano della nazionale francese, l’arrivo dei calciatori era più... classico. Tradotto: il tragitto auto-ingresso del centro tecnico non era ancora diventato una passerella di alta moda. Ecco com’er facebook