Il Centro Tecnico BM Arezzo espugna Firenze | vittoria in rimonta contro Legnaia

Il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo ha vinto contro Legnaia Firenze con il punteggio di 68-62 in una partita decisa nell’ultimo quarto. La gara si è svolta alla Cantini Lorano Legnaia Firenze, con il team di Arezzo che ha rimontato nel finale dopo un match combattuto. La vittoria rappresenta un risultato importante per il centro tecnico.

Importante successo esterno per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che conquista due punti pesanti sul parquet della Cantini Lorano Legnaia Firenze, imponendosi per 68-62 al termine di una gara combattuta e decisa nell’ultimo quarto. Gli amaranto di coach Fioravanti centrano così la seconda vittoria consecutiva e, per la prima volta in stagione, riescono a uscire dalla zona playout, superando proprio Legnaia in classifica. La partita si apre con una tripla di Corradossi, ma Firenze risponde subito con un parziale di 7-0 che mette in evidenza la determinazione della squadra di casa. Il primo quarto si chiude sul 19-16 per i gigliati, trascinati da Del Secco, autore di 8 punti. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il Centro Tecnico BM Arezzo espugna Firenze: vittoria in rimonta contro Legnaia Articoli correlati Domenica scontro diretto a Firenze per il Centro Tecnico BM ArezzoArezzo, 13 marzo 2026 – Domenica 15 Marzo alle ore 18 il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo sarà ospite della Cantini Lorano Legnaia Firenze per... Il Centro Tecnico Bm Arezzo vince e convince contro lo SpeziaOttima prestazione degli amaranto di Fioravanti che ribaltano anche la differenza canestri. Tutti gli aggiornamenti su Centro Tecnico Temi più discussi: Prosegue la striscia di vittorie casalinghe del Centro Tecnico BM Arezzo; Il Centro Tecnico BM Arezzo ospita Domenica alle 18 al Palasport Estra Borgomanero; Centro Tecnico BM Arezzo, domenica scontro diretto; Domenica scontro diretto a Firenze per il Centro Tecnico BM Arezzo. Domenica scontro diretto a Firenze per il Centro Tecnico BM ArezzoContro la Legnaia in palio punti pesanti per la classifica, palla a due alle ore 18 ... msn.com Centro Tecnico BM Arezzo, domenica scontro direttoSfida delicata in Serie B per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo che domenica 15 marzo, alle 18, sarà ospite della Cantini Lorano Legnaia Firenze al PalaFilarete. Le due squadre sono appaiate a ... teletruria.it #JudoFVG - Un centinaio di judoka ha preso parte all'allenamento del Centro Tecnico Regionale che si è svolto oggi pomeriggio presso il Palasport di Latisana. - facebook.com facebook