Assalto con esplosivo al bancomat è il terzo in pochi giorni | rubati migliaia di euro ladri in fuga
Questa notte, un nuovo assalto con esplosivo ha preso di mira un bancomat a Ceccano. I ladri hanno fatto saltare in aria la macchina e sono scappati con il denaro, che ancora non si sa quanto valga. È il terzo colpo in pochi giorni nella zona, e le forze dell’ordine sono sulle tracce di un gruppo che sembra aver preso di mira più volte questa stessa zona.
Hanno fatto esplodere il bancomat e poi ne hanno rubato il contenuto: maxi furto a Ceccano, bottino ancora da quantificare.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Ceccano Assalto
Assalto al bancomat con esplosivo nel Milanese: boato nella notte, ladri in fuga
Nella notte, nel Milanese, si è verificato un assalto a un bancomat con l’uso di esplosivo.
Assalto al bancomat, ladri in fuga con bottino da 50mila euro. Indagano i carabinieri
I carabinieri di Capua stanno indagando sul furto di circa 50.
Assalto al bancomat: ladri in fuga a Trevico
Ultime notizie su Ceccano Assalto
Argomenti discussi: Assalto con esplosivo al bancomat a Ceccano; Assalto con esplosivo al bancomat Mps di Giovinazzo: danni anche ad auto in sosta; Bisaccia, assalto con esplosivo al bancomat: ladri in fuga con il bottino; Assalto con esplosivo al bancomat Mps di Giovinazzo: danni anche ad auto in sosta.
Assalto con esplosivo al bancomat, è il terzo in pochi giorni: rubati migliaia di euro, ladri in fugaHanno fatto esplodere il bancomat e poi ne hanno rubato il contenuto: maxi furto a Ceccano, bottino ancora da quantificare ... fanpage.it
Assalto con l'esplosivo al bancomat della BpmAssalto notturno allo sportello Atm della Bpm in piazza Roma, a Santa Maria a Vico. I malviventi sono entrati in azione tra domenica e lunedì, prendendo di mira l’istituto di credito. Utilizzando dell ... casertanews.it
”Un boato ha svegliato i residenti” Nuovo assalto con esplosivo ai danni di un noto negozio di via Vittorio Emanuele Orlando a Catania #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.