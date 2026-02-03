Assalto con esplosivo al bancomat è il terzo in pochi giorni | rubati migliaia di euro ladri in fuga

Questa notte, un nuovo assalto con esplosivo ha preso di mira un bancomat a Ceccano. I ladri hanno fatto saltare in aria la macchina e sono scappati con il denaro, che ancora non si sa quanto valga. È il terzo colpo in pochi giorni nella zona, e le forze dell’ordine sono sulle tracce di un gruppo che sembra aver preso di mira più volte questa stessa zona.

Hanno fatto esplodere il bancomat e poi ne hanno rubato il contenuto: maxi furto a Ceccano, bottino ancora da quantificare.

