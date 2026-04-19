Colpito alla testa dal boma della barca | soccorso dall' eliambulanza

Da bresciatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile, un uomo di 56 anni è rimasto ferito al Circolo Vela di Torbole mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione a vela. Durante alcune operazioni, è stato colpito alla testa dal boma della barca e ha riportato un trauma. Sul posto è intervenuta un’eliambulanza che ha soccorso l’uomo e lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso.

Un uomo di 56 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di sabato 18 aprile al Circolo Vela di Torbole, durante alcune operazioni a bordo di un’imbarcazione a vela.L’allarme è scattato intorno alle 14.45. Secondo le prime ricostruzioni, il 56enne sarebbe stato colpito alla testa dal boma, l’asta.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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