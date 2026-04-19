Colpito alla testa dal boma della barca | soccorso dall' eliambulanza

Sabato 18 aprile, un uomo di 56 anni è rimasto ferito al Circolo Vela di Torbole mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione a vela. Durante alcune operazioni, è stato colpito alla testa dal boma della barca e ha riportato un trauma. Sul posto è intervenuta un’eliambulanza che ha soccorso l’uomo e lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso.

Un uomo di 56 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di sabato 18 aprile al Circolo Vela di Torbole, durante alcune operazioni a bordo di un’imbarcazione a vela.L’allarme è scattato intorno alle 14.45. Secondo le prime ricostruzioni, il 56enne sarebbe stato colpito alla testa dal boma, l’asta.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Crolla un'impalcatura, operaio colpito alla testa perde conoscenza: soccorso in eliambulanza a Marina di MontemarcianoMONTEMARCIANO - Infortunio sul lavoro questa mattina in una cantiere annesso alla Eurocom di Marina di Montemarciano, dove un operaio di circa 35... Malore mentre lavora in azienda: uomo soccorso dall'eliambulanzaUn improvviso malore ha mobilitato i soccorsi del 118 nella mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio, a Bedizzole. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Colpito alla testa fuori da una scuola: minorenne all'ospedale; Torbole: 59enne colpito alla testa dal boma; Torbole, 56enne colpito alla testa dal boma della barca; Braccio della gru si spezza, due operai precipitano dal decimo piano e muoiono. Ferito un gommista colpito alla testa dal cestello. Torbole, 56enne colpito alla testa dal boma della barcaÈ successo al circolo della vela: l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento ... rainews.it Colpito alla testa fuori da una scuola: minorenne all'ospedaleÈ successo oggi pomeriggio. Ad aggredirlo uno di due giovani che gli si sono avvicinati. Sconosciute le ragioni. Indaga l'Arma ... triesteprima.it Il rogo ha colpito la struttura di “Storie di Mare”, compromettendo bar, ristorante e servizi. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, accertamenti in corso sull’origine dell’incendio. Il sindaco Iacobini: «Episodio che scuote la comunità» - facebook.com facebook Il vice dirigente della Digos della Questura di Roma è stato colpito in pieno da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo organizzato dagli anarchici scesi in piazza in solidarietà di Alfredo Cospito. L'uomo è stato poi soccorso dai colleghi e portato via in au x.com