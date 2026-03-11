Crolla un' impalcatura operaio colpito alla testa perde conoscenza | soccorso in eliambulanza a Marina di Montemarciano

Questa mattina a Marina di Montemarciano si è verificato un incidente sul lavoro quando un’impalcatura è crollata nel cantiere della Eurocom. Un operaio di circa 35 anni è stato colpito alla testa e ha perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato in eliambulanza. L’incidente ha coinvolto un lavoratore impiegato nel cantiere collegato all’azienda.

MONTEMARCIANO - Infortunio sul lavoro questa mattina in una cantiere annesso alla Eurocom di Marina di Montemarciano, dove un operaio di circa 35 anni è rimasto gravemente ferito. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito alla testa dal crollo di un'impalcatura in ferro. Ha perso conoscenza a seguito di un trauma cranico ed è stato portato all'ospedale di Torrette in codice rosso dall'eliambulanza. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri e gli ispettori del lavoro.