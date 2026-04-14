Napoli e Giugliano 2 feriti a colpi di pistola nella notte | indagini in corso

Nella notte tra Napoli e Giugliano, due persone sono state ferite con colpi di pistola. Una delle vittime, un 28enne, è stata portata all’ospedale Vecchio Pellegrini e sottoposta a intervento chirurgico. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Al momento non sono state rese note le cause dell’incidente né eventuali sospetti.

Due persone ferite a colpi d’arma da fuoco tra Napoli e Giugliano nella notte. Un 28enne operato al Vecchio Pellegrini, indagini in corso della Polizia. Il caso più grave riguarda un 28enne giunto all’ospedale Vecchio Pellegrini del capoluogo partenopeo con una ferita alla gamba e una all’addome. Le condizioni del giovane hanno reso necessario un immediato trasferimento in sala operatoria, impedendogli di fornire una ricostruzione di quanto accaduto. Sul primo episodio stanno lavorando gli agenti della Squadra Mobile, intervenuti dopo l’azione iniziale della Squadra Volante. Gli investigatori sono impegnati a ricostruire la dinamica del ferimento e a individuare i responsabili.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli e Giugliano, 2 feriti a colpi di pistola nella notte: indagini in corso Agguato a colpi di pistola nella notte a Secondigliano: due feriti portati in ospedaleDue giovani sono stati colpiti da proiettili, questa notte, nel quartiere alla periferia Nord di Napoli. Ponticelli, due minori feriti a colpi di pistola nella notte: agguato dopo lite tra giovaniDue minori feriti a colpi di pistola a Ponticelli e ricoverati all’Ospedale del Mare. Così il nr.1 del Napoli https://mdst.it/4cHQNIb #SportMediaset - facebook.com facebook Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Esposito, storica firma del giornalismo italiano. x.com