Salento colpi di pistola contro lo studio di un dentista | indagini in corso

Nel Salento, a Spongano, nella notte tra venerdì e sabato, quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro lo studio dentistico Bacile. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la vicenda e identificare i responsabili dell'atto intimidatorio. Nessuno è rimasto ferito durante l'incidente. La scena del fatto si trova in una zona centrale del paese.

Misterioso atto intimidatorio a Spongano nel Salento. Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno esploso quattro colpi di pistola contro lo studio dentistico Bacile, situato in pieno centro, al civico 1 di Piazza Bacile. L’allarme è scattato nella giornata di ieri, quando alcuni residenti e passanti hanno notato segni inequivocabili sulla vetrata d’ingresso dell’attività professionale. Il portone in vetro presentava infatti quattro fori d’entrata, causati dall’esplosione di altrettanti colpi di arma da fuoco. Secondo i primi rilievi tecnici effettuati sul posto, i proiettili sembrerebbero appartenere a un’arma di calibro 9x19. L’episodio si è consumato nel silenzio della notte, senza che nessuno apparentemente avvertisse le detonazioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, colpi di pistola contro lo studio di un dentista: indagini in corso Leggi anche: Colpi di pistola in strada: indagini in corso dei carabinieri Contenuti e approfondimenti su Salento colpi di pistola contro lo.... Temi più discussi: Salento, colpi di pistola contro lo studio di un dentista: indagini in corso; Spari contro uno studio dentistico in Salento: quattro colpi sul portone; Spongano (LE), colpi di pistola contro studio dentistico in piazza Bacile; Salento, tre Pap test errati e poi il decesso della donna: maxi risarcimento. Salento, colpi di pistola contro lo studio di un dentista: indagini in corsoMisterioso atto intimidatorio a Spongano nel Salento. Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno esploso quattro colpi di ... msn.com Spongano (LE), colpi di pistola contro studio dentistico in piazza BacileColpi di pistola contro uno studio dentistico a Spongano, nel Leccese. Quattro fori sul portone, nessun ferito. Il medico era fuori per lavoro. Indagano i carabinieri. trmtv.it +++BRINDISI IMPLACABILE ANCHE AD UGENTO CONTRO IL TAURISANO: I GOL DI CAPUTO (29') E GORI (72') NEL 2-0 DELLA CAPOLISTA IN SALENTO– SESTA VITTORIA DI FILA PER LA SQUADRA DI SALVATORE CIULLO, CHE CONSERVA CINQU - facebook.com facebook BELLISSIMO IL SALENTO. TORRE VADO-SANTA MARIA DI LEUCA. BUONA SERATA. x.com