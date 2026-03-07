Transizione energetica | KEY 2026 chiude a Rimini con numeri record

L'edizione 2026 di KEY – The Energy Transition Expo si è conclusa alla Fiera di Rimini, diventando un evento di riferimento nel settore energetico in Europa e nel Mediterraneo. La manifestazione ha attirato numerosi operatori e aziende che si sono confrontati sulle ultime innovazioni e tendenze nel campo della transizione energetica. La fiera ha registrato numeri record di partecipanti e espositori rispetto alle edizioni precedenti.

(Adnkronos) – L'edizione 2026 di KEY – The Energy Transition Expo si è conclusa alla Fiera di Rimini segnando un nuovo punto di riferimento per il comparto energetico in Europa e nel bacino del Mediterraneo. I dati finali evidenziano una crescita complessiva delle presenze del 10% rispetto all'anno precedente, con un incremento del 9% per.