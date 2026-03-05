Da oggi è in vigore l’obbligo di collegare il POS ai registratori telematici, una norma prevista dalla legge di Bilancio 2025. Questa misura riguarda tutti i commercianti e le attività commerciali che devono garantire l’integrazione tra i due strumenti. Al momento, non sono previste multe immediate per chi non si adegua, ma l’adempimento diventa obbligatorio per legge.

Da oggi diventa operativo il collegamento obbligatorio tra POS e registratori telematici, un nuovo adempimento introdotto dalla legge di Bilancio 2025. L’Agenzia delle Entrate ha però rassicurato commercianti e imprenditori: in caso di errori o disallineamenti dei dati, non scatteranno sanzioni immediate ma verranno inviate lettere di avviso per dialogare con i contribuenti. Il collegamento tra POS e registratore di cassa rappresenta l’evoluzione di un sistema già avviato il 1° gennaio 2026, quando è diventato obbligatorio indicare le modalità di pagamento sullo scontrino elettronico. Dal 5 marzo gli esercenti possono effettivamente.... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Collegamento Pos-cassa obbligatorio da oggi: come funziona e cosa rischi (niente multe subito)

Dal 2026 scatta il collegamento obbligatorio tra cassa e Pos per tutti gli esercenti: cosa cambia (e cosa c'entra l'evasione fiscale)A partire dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una delle novità più rilevanti nella strategia del governo contro l’evasione fiscale: tutti gli...

Pagamenti tracciabili: arriva l’abbinamento obbligatorio tra registratore di cassa e PosDal 2026 ogni incasso elettronico sarà registrato e comunicato in automatico, senza raccogliere dati sensibili dei clienti dei negozi e attività...

EP 297 - Scromitting, It's a Bad Reaction to Weed. Could Mold Be the Culprit, Not THC

Tutto quello che riguarda Collegamento Pos cassa obbligatorio da....

Temi più discussi: Collegamento POS-cassa: il manuale operativo dell’Agenzia delle Entrate; POS e registratori di cassa: al via l’obbligo di collegamento; Collegamento POS-RT: procedura attiva dal 5.03.2026 - FIPE; Collegamento tra POS e Registratore Telematico.

Collegamento POS e registratori di cassa: online da oggi il software dell’Agenzia delle Entrate, ma solo 45 giorni per adeguarsiA partire da oggi 5 marzo 2026 sarà possibile effettuare il collegamento tra POS ed RT, il registratore di cassa telematico. Il collegamento non richiede particolari hardware o software, ma sarà suffi ... altovicentinonline.it

POS collegato alla cassa, procedura online: delega e nuove scadenzeProcedura web AdE per il collegamento POS-RT: chi può delegare un intermediario, come si attiva e le scadenze per gli esercenti. msn.com

Una domanda sul collegamento pos registratore cassa.. Ho un caso di un'azienda che da anni ha messo il registratore nello stato 'fuori servizio' in quanto a tempo indeterminato ha chiuso un'unità locale di vendita al dettaglio e nel punto vendita attuale emette - facebook.com facebook

Gli esercenti possono scegliere di effettuare il collegamento tra POS e cassa o di delegare la procedura: le istruzioni da seguire - Comunicazioni IVA e spesometro / Pubblico, Agenzia delle Entrate, Scontrino elettronico x.com