Colleferro Polfer arresta passeggero | un chilo di droga in treno

Durante un controllo sui binari di una linea regionale, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato un passeggero di nazionalità maliana, trovato con circa un chilo di droga nascosto addosso. L’uomo è stato fermato durante un controllo di routine e subito portato in commissariato. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre il passeggero è stato tratto in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Un controllo ordinario sui binari della linea regionale ha portato all’arresto di un cittadino originario del Mali, trovato in possesso di un carico massiccio di stupefacenti. L’operazione si è svolta nei pressi della stazione di Colleferro, dove gli agenti della Polfer hanno individuato un uomo che nascondeva tra i propri indumenti circa 100 involucri contenenti cocaina, eroina e metanfetamine, per un peso complessivo superiore a un chilogrammo. Dall’ispezione dei vagoni al sequestro nella valigia. La vicenda ha avuto inizio durante un normale pattugliamento a bordo di un treno regionale, quando le forze dell’ordine hanno isolato un passeggero residente in Italia da ormai dieci anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colleferro, Polfer arresta passeggero: un chilo di droga in treno Notizie correlate Viaggia con 100 ovuli di droga sul treno regionale: la Polfer arresta un corriere a ColleferroUn normale servizio di vigilanza a bordo di un treno regionale si è trasformato in un maxi-sequestro di sostanze stupefacenti. Colleferro, fermato sul treno con un chilo di droga: arrestato, nascondeva 100 ovuliÈ di un arresto e 1 chilogrammo di droga sequestrata il bilancio di un’operazione della Polizia Ferroviaria a Colleferro. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Colleferro – In treno con un chilo di droga, un arresto della Polfer di Frosinone; Colleferro, fermato sul treno con un chilo di droga: arrestato, nascondeva 100 ovuli; In treno con oltre 100 ovuli di droga, preso corriere da sballo; QUESTURA DI ROMA * : LA POLFER DI FROSINONE ARRESTA PASSEGGERO CON 100 OVULI DI STUPEFACENTI SUL TRENO. Colleferro, fermato sul treno con un chilo di droga: arrestato, nascondeva 100 ovuliUn cittadino maliano è stato arrestato a Colleferro per detenzione di droga: sequestrati 100 ovuli su un treno regionale. virgilio.it L'Under 19 del ASD Colleferro Calcio conquista la salvezza: retrocede la Vis Sezze - facebook.com facebook