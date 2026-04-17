A Colleferro, un cittadino maliano è stato fermato a bordo di un treno regionale con circa un chilo di droga nascosto all’interno di 100 ovuli. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato la sostanza stupefacente. La vicenda riguarda un controllo di routine che ha portato al ritrovamento della droga e all’arresto del passeggero.

È di un arresto e 1 chilogrammo di droga sequestrata il bilancio di un’operazione della Polizia Ferroviaria a Colleferro. Un cittadino maliano è stato fermato per detenzione di sostanza stupefacente a bordo di un treno regionale, dopo essere stato trovato in possesso di 100 ovuli contenenti eroina, cocaina e metanfetamine. L’uomo, regolarmente residente in Italia da oltre dieci anni, è stato condotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto. Il controllo a bordo del treno regionale Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta il 30 marzo 2026 durante un servizio di vigilanza della Polfer di Frosinone sulla tratta ferroviaria di competenza.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Colleferro, fermato sul treno con un chilo di droga: arrestato, nascondeva 100 ovuli

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