Il figlio d’arte e l’outsider Il confronto tra CM Punk e Cody Rhodes prima di WrestleMania

Nell’ultima puntata di SmackDown prima di WrestleMania 42, si sono incontrati sul ring Cody Rhodes e CM Punk. La scena si è conclusa senza incidenti o scontri, mantenendo un tono tranquillo e senza tensioni evidenti. La serata si è concentrata sulla presenza dei due wrestler, senza particolari eventi o colpi di scena. La scena si è chiusa con i due atleti sul ring, senza ulteriori sviluppi o interventi.

Las Vegas, 18 aprile 2026 – Nell’ultima SmackDown prima di WrestleMania 42, la WWE ha chiuso la vigilia con una scena in apparenza semplice: Cody Rhodes e CM Punk nello stesso ring, senza rissa finale, senza tradimento, senza l’ansia artificiale di dover alzare il volume a ogni costo. A Las Vegas, a meno di ventiquattr’ore dai rispettivi match titolati, i due campioni hanno scelto una strada meno vistosa ma più interessante: parlare del percorso, non solo dell’ostacolo immediato. Rhodes difenderà l’ Undisputed WWE Championship contro Randy Orton nella prima notte di WrestleMania, Punk il World Heavyweight Championship contro Roman Reigns nella seconda.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Cody Rhodes-Orton, CM Punk-Reigns e poi... Wrestlemania 42, si accende lo spettacolo a Las VegasWrestleMania 42 è l’evento più atteso dell’anno: due notti di meraviglioso spettacolo targato Wwe live solo su Netflix. Leggi anche: CM Punk, Cody Rhodes, Drew McIntyre e Randy Orton: il grande wrestling a Torino in primavera