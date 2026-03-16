Chi è la professoressa 52enne di Treviso arrestata con il compagno giornalista MM per pedopornografia e violenza sui minori

Una donna di 52 anni, insegnante di un liceo di Treviso, è stata arrestata insieme al suo compagno, un giornalista, con l’accusa di pedopornografia e violenza sui minori. Secondo le indagini, la coppia avrebbe scambiato foto della figlia di 12 anni e dei nipoti di 5 e 8 anni, raffigurati nudi e in pose sessualmente esplicite. Le autorità hanno notificato i provvedimenti restrittivi.

Secondo l'accusa, la coppia si sarebbe scambiate delle foto della figlia 12enne della donna, insegnante di un liceo di Treviso, e dei suoi nipoti, di 5 e 8 anni: le immagini ritrarrebbero i bambini "nudi" e in "posizioni sessualmente esplicite" Una professoressa di 52 anni e il suo amante M.M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è la professoressa 52enne di Treviso, arrestata con il compagno giornalista M.M. per pedopornografia e violenza sui minori

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