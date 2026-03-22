Tiene 100mila euro di cocaina rosa in casa pronta per venderla | 29enne arrestata nel Napoletano

Una donna di 29 anni è stata arrestata dai carabinieri a Portici, nel Napoletano, perché trovata in possesso di circa 240 grammi di cocaina rosa, una droga sintetica di lusso. Durante la perquisizione, è stato sequestrato anche un patrimonio di circa 100 mila euro, ritenuto provento dello spaccio. La donna è stata portata in caserma e adesso si trova in attesa di giudizio.

Una 29enne è stata arrestata dai carabinieri a Portici (Napoli). La ragazza aveva in casa circa 240 grammi di cocaina rosa, una droga sintetica di lusso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Droga in casa, arrestato 29enne nel NapoletanoTempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri di Quarto hanno arrestato Vincenzo Castaldo, 29enne del posto. Cocaina nella confezione di cibo per bambini, arrestata 29ennePensava di farla franca nascondendo la droga in una confezione di alimenti per bambini. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tiene 100mila Temi più discussi: TuttoFood svela l'edizione 2026: 100mila visitatori previsti; Serravalle, il Comune alza la tassa di soggiorno a 4 euro: previsti almeno 100mila euro di utili; La BNS tiene il tasso allo 0%, ma alza il tiro sul franco: Pronti a intervenire; Tutti i nodi di San Miniato: Biblioteca, tutto fermo. Sindaco di soli proclami. Inconsapevole del diritto alla pensione ottiene 100mila euro di arretratiInconsapevole di avere diritto alla pensione ottiene 106mila euro di arretrati e 1.400 euro di vitalizio al mese. È la storia con protagonista un 75enne genovese senza reddito che rivolgendosi al ... ansa.it Trenord, con il nuovo bonus crollano i rimborsi per i ritardi: da 5,7 milioni a 100 mila euro di risarcimento ai pendolariDa 5,74 milioni a 100 mila euro: è il drastico crollo dei rimborsi di Trenord ai pendolari per i ritardi. Un calo legato non a un improvviso miglioramento del servizio ferroviario lombardo tra il 2023 ... milano.corriere.it «Otto e mezzo con Lilli Gruber ha superato il 10% di share e nelle repliche notturne tra l’una e le due ha raggiunto punte di 200mila spettatori. » Mentre la situazione internazionale in Iran tiene tutti sulle spine, molti italiani hanno trovato rifugio nella TV, specia facebook