Cobolli va ko con Shelton in finale a Monaco ma vola in classifica | ‘Settimana incredibile’

Nel torneo di Monaco di Baviera, Cobolli ha perso la finale contro Shelton, nonostante la vittoria precedente su Zverev avesse alimentato alte speranze. Il match si è concluso con il trionfo di Shelton, che ha mostrato maggiore solidità nei momenti chiave. Tuttavia, la settimana ha portato a un aumento della classifica per Cobolli, che ha ottenuto un miglioramento del suo ranking ATP.

Cobolli Shelton Monaco oggi: finale persa ma salto nel ranking. Le aspettative erano altissime, alimentate dalla vittoria su Alexander Zverev all’ATP di Monaco di Bavier a, ma in finale Flavio Cobolli si è arreso a un Ben Shelton più solido e concreto nei momenti decisivi. Finisce 6-2, 7-5 per lo statunitense, che conquista il quinto titolo della carriera. Per l’azzurro resta comunque una settimana di altissimo livello, chiusa con un risultato che pesa soprattutto in chiave ranking: Cobolli salirà al numero 13 del mondo, avvicinandosi sensibilmente alla top 10. “È stata una settimana incredibile”: Cobolli tra sorriso e fair play. Nonostante la sconfitta, Cobolli si presenta con grande lucidità e sportività nel post partita.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Cobolli va ko con Shelton in finale a Monaco, ma vola in classifica: ‘Settimana incredibile’ Notizie correlate Cobolli ko con Shelton nella finale di MonacoRoma, 19 aprile 2026 - Ben Shelton vince il torneo Atp 500 di Monaco battendo in finale Flavio Cobolli. Cobolli ko in finale a Monaco, vince Shelton in due setLo statunitense si impone per 6-2 7-5; best ranking per il romano, che diventa 13 del mondo ROMA - Termina in finale la positiva avventura di Flavio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cobolli-Shelton è su Sky: orario e dove vedere la finale di Monaco; Mi fai perdere, stai a casa, Cobolli e la battuta alla fidanzata Matilde dopo ko in finale; Monaco, Shelton non entusiasma ma fa il suo: batte Molcan e va a sfidare Cobolli. Lui sta giocando alla grande; Monaco, Cobolli-Shelton LIVE: la cronaca in diretta della finale dalle 13.30. Tennis, Cobolli ko, Shelton vince a MonacoRoma, 19 apr. (askanews) - Ben Shelton batte Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 7-5 e conquista l'Atp 500 di Monaco di Baviera. Una ... sport.tiscali.it LIVE Cobolli-Shelton 2-6 5-7, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: poche energie per l’azzurro, il titolo è dello statunitenseCLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE 15.15 Il tennista romano tornerà sicuramente a Madrid per giocare il secondo Masters 1000 della terra battuta. oasport.it "Forza grande Roma! Daje" Flavio Cobolli e Mats Hummels , scambio di maglie tra romanisti a Monaco #AsRoma x.com COBOLLI KO IN FINALE Shelton batte Flavio Cobolli per 6-2 7-5 e vince il torneo di Monaco, diventa il primo americano a vincere un titolo superiore ad un ATP 250 dai tempi di Agassi a Roma 2002. Quinto trofeo in carriera per Shelton, il secondo sul rosso facebook