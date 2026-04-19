Cobolli ko con Shelton nella finale di Monaco

Nel torneo Atp 500 di Monaco, si è conclusa con la vittoria di Ben Shelton, che ha battuto in finale Flavio Cobolli. La partita si è svolta nella giornata del 19 aprile 2026, con Shelton che ha conquistato il titolo dopo aver superato l’avversario nella sfida decisiva. La finale si è tenuta sulla terra battuta del torneo tedesco.

Roma, 19 aprile 2026 - Ben Shelton vince il torneo Atp 500 di Monaco battendo in finale Flavio Cobolli. L'azzurro comincia in salita concedendo due break a inizio partita perdendo il primo set. Il secondo parziale è più equilibrato fino al 5 pari, quando il romano cede il servizio e spiana la strada al numero 6 del mondo, che chiude il match 6-2 7-5. Dopo la bella vittoria di ieri in semifinale, contro Alexander Zverev, il 23enne romano, numero 16 del mondo e quarto favorito del seeding, si è arreso nell'ultimo atto del torneo. Cobolli è apparso meno "carico" rispetto al giorno precedente; in grande spolvero invece l'avversario odierno. Prima vittoria sulla terra rossa nel circuito maggiore per Shelton.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cobolli ko con Shelton nella finale di Monaco Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner FIRST Final of 2026 | Monte-Carlo 2026 Final Highlights Notizie correlate ATP 500 di Monaco, Cobolli-Shelton: orario e dove vedere la finaleMonaco di Baviera, 18 aprile 2026 - Flavio Cobolli vuole completare il capolavoro sulla terra rossa tedesca. Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton – Il match in diretta(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo nell'Atp 500 di Monaco per il titolo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ATP Monaco 2026: Cobolli ok, Darderi ko; Cobolli in finale all’Atp Monaco 2026, battuto Zverev; Tennis Tracker: ATP Monaco, Cobolli in finale con Shelton - LIVE; Cobolli, impresa e shock: batte Zverev, poi la dedica in lacrime: Questa vittoria è solo per te. Cobolli ko con Shelton nella finale di MonacoRoma, 19 aprile 2026 - Ben Shelton vince il torneo Atp 500 di Monaco battendo in finale Flavio Cobolli. L'azzurro comincia in salita concedendo due break a inizio partita perdendo il primo set. Il ... sport.quotidiano.net ATP Monaco, Cobolli arriva in finale senza energia: Shelton si aggiudica il torneo in GermaniaLa finale conquista a Monaco consente a Flavio Cobolli di fare un altro balzo in classifica e raggiungere la posizione numero 13. L’azzurro però non riuscirà a scalare ancora il ranking visto che al ... sport.virgilio.it Cobolli si arrende a Shelton: l'americano ha vinto in due set la finale ATP a Monaco di Baviera facebook Battuto in finale Cobolli Shelton vince l’Atp 500 a Monaco, dopo l’ottimo percorso in Germania, Cobolli finisce ko in due set #Tuttosport #Cobolli x.com