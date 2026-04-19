Durante una recente partita, un tennista italiano ha affrontato un avversario con cui ha ottenuto una vittoria significativa. Al termine del match, l’atleta si è lasciato andare a un momento di forte emozione, scoppiano a piangere, rivelando un disagio personale. La notizia si aggiunge alle continue presenze italiane nelle fasi finali dei tornei, confermando la presenza costante del nostro paese nel circuito internazionale.

Non è più una notizia, semmai una conferma. Il tennis italiano continua a riempire le finali del circuito, settimana dopo settimana, torneo dopo torneo. Cambiano i nomi, cambia il contesto, ma il risultato resta lo stesso: un azzurro a giocarsi il titolo. Si va oltre l’effetto trainante di Jannik Sinner, lanciando il segnale di un movimento che vince anche oltre il proprio numero 1. E questa settimana, il protagonista è Flavio Cobolli. A Monaco di Baviera, l’azzurro ha firmato una vittoria che ha un significato che va oltre la finale conquistata. In primis perché ha battuto Alexander Zverev, numero tre del mondo e campione in carica, con un doppio 6-3 che non lascia spazio a interpretazioni, dominando per 69 minuti in cui il campo è stato tutto suo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cobolli strapazza Zverev e scoppia a piangere: il suo dramma segreto

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