Atp Monaco oggi finale Cobolli-Shelton | orario precedenti e dove vederla

Oggi si disputa la finale dell'Atp 500 di Monaco, con Flavio Cobolli che affronta Ben Shelton. L'incontro si tiene domenica 19 aprile e rappresenta l'atto conclusivo del torneo. Cobolli-Shelton si sfidano per il titolo, dopo aver superato le rispettive partite precedenti. L'evento si svolge nel contesto di un torneo internazionale di tennis, trasmesso in diretta e seguito da appassionati di tutto il mondo.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo nell'Atp 500 di Monaco per il titolo. Oggi, domenica 19 aprile, l'azzurro se la vedrà con Ben Shelton in finale. Il tennista romano, che al termine del torneo salirà al dodicesimo posto del ranking Atp, arriva dallo splendido successo in semifinale contro Alexander Zverev. L'americano ha invece eliminato lo slovacco Alex Molcan nel penultimo atto. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming. La finale dell'Atp di Monaco Cobolli-Shelton si gioca oggi, domenica 19 aprile, alle 13.30. Sono 5 i precedenti tra i due: l'americano è in vantaggio 3-2 e ha trovato i suoi tre successi consecutivi contro Flavio nel 2025.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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