Oggi, mercoledì 15 aprile, Flavio Cobolli e Luciano Darderi partecipano agli ottavi di finale dell’ATP Monaco di Baviera 2026. La loro gara si svolge nel torneo di tennis in corso, che si tiene nella città tedesca. Gli incontri sono programmati in specifici orari e si possono seguire attraverso i canali ufficiali o le piattaforme di streaming dedicate all’evento.

Flavio Cobolli e Luciano Darderi oggi, mercoledì 15 aprile, scendono in campo per gli ottavi di finale dell’ Atp Monaco di Baviera 2026. Il 23enne romano (n°16 e testa di serie n°4 del torneo) se la vedrà con il belga Zizou Bergs (n°40) mentre il 24enne di Villa Gesell (n°21 e testa di serie n°6) sfiderà il ceco Vit Kopriva (n°78). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BMW Open by Bitpanda (@bmwopen) Cobolli contro Bergs, i precedenti. Cobolli e Bergs si sono affrontati tre volte in passato. L’azzurro conduce il bilancio con due vittorie e una sola sconfitta, rimediata nella fase a gironi di Coppa Davis 2024. L’ultimo trionfo, invece, risale alla semifinale di Coppa Davis 2025, match adrenalinico vinto dal tennista romano per 6-3 6-7 7-6.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cobolli e Darderi oggi all’Atp Monaco di Baviera 2026, orario e dove vederli

Notizie correlate

Leggi anche: Berrettini e Cobolli oggi all’Atp Miami 2026, orario e dove vederli

Dove vedere in tv Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026: orario, programma, streamingObiettivo semifinale non impossibile sulla terra battuta bavarese per Flavio Cobolli, che comincia domani il suo percorso nell’ATP 500 di Monaco 2026...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Cobolli e Darderi al 2° turno: Dedura e Zhang ko; Internazionali di Monaco di Baviera 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; Sorteggio: Zverev riparte dal torneo di casa, Cobolli e Darderi nella sua metà di tabellone; Monaco di Baviera: Darderi e Cobolli agli ottavi.

Italiani in campo mercoledì 15 aprile: Cobolli e Darderi a Monaco di Baviera, Paolini a StoccardaVerso le 15 Cobolli affronta Bergs. Chi vince sfida ai quarti Darderi o Kopriva, in campo verso le 16:30. Alle 12:30 Paolini opposta a Sonmez ... ubitennis.com

Cobolli contro Darderi, derby azzurro nei quarti di finale di Monaco di Baviera?Qualora Flavio e Luciano dovessero vincere i rispettivi match (rispettivamente contro Bergs e Kopriva al secondo turno), darebbero vita a sfida tutta azzurra nei quarti di finale ... corrieredellosport.it

Secondo turno a Monaco di Baviera per Flavio Cobolli contro Zizou Bergs (ATP 40) FORZAA Flavio - facebook.com facebook

ATP Barcellona e Monaco, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis x.com