Cobolli-Bergs oggi ATP Monaco 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, mercoledì 15 aprile, si gioca l’ATP 500 di Monaco di Baviera. Nel singolare maschile, si disputano i primi quattro ottavi di finale del tabellone principale. L’azzurro Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, affronta il belga Zizou Bergs in una partita che si svolge nel corso della giornata. L’incontro è previsto nel programma del torneo, con aggiornamenti disponibili anche in streaming e su alcuni canali televisivi.

Oggi, mercoledì 15 aprile, per quanto concerne l’ ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputeranno i primi quattro ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Flavio Cobolli, numero 4 del seeding, affronterà il belga Zizou Bergs. L’incontro si disputerà sul Center Court e sarà il quarto del programma, che si aprirà alle ore 11.00: si tratta della quarta sfida tra i due, con l’azzurro in vantaggio per 2-1. Cobolli ha vinto agli US Open 2024 e nelle Finali di Coppa Davis dello scorso anno, mentre Bergs si è imposto nelle fasi a gironi della Coppa Davis 2024. Il match tra Flavio Cobolli e Zizou Bergs del torneo di Monaco di Baviera sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (12.🔗 Leggi su Oasport.it

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Dove vedere in tv Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026: orario, programma, streamingObiettivo semifinale non impossibile sulla terra battuta bavarese per Flavio Cobolli, che comincia domani il suo percorso nell’ATP 500 di Monaco 2026...

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