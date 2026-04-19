All’Atp Monaco 2026, il tennista italiano cerca il suo secondo titolo della stagione. Dopo aver battuto Zverev in precedenza, punta a ottenere un altro trofeo sul campo. Cobolli-Shelton ha già vinto in doppio misto a Indian Wells e ora si prepara a competere nella finale del singolare. La competizione si svolge sulla terra battuta e vede la partecipazione di diversi giocatori di alto livello.

All’Atp Monaco 2026, Flavio Cobolli cerca il suo secondo successo stagionale. Il tennista azzurro, reduce dalla vittoria contro Zverev, punta ad alzare un altro trofeo dopo la vittoria nel doppio misto a Indian Wells. Flavio Cobolli e Ben Shelton si salutano all’ingresso in campo, poi ciascuno si sistema nella rispettiva metà sulla terra rossa di Monaco. L’azzurro arriva a questo appuntamento al termine di un torneo perfetto, iniziato con la vittoria sul tedesco Diego Dedura e culminato con il trionfo in semifinale ai danni di Zverev, campione uscente e avversario contro cui non era mai riuscito a vincere nei due precedenti incontri del 2025. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cobolli-Shelton, la finale dell’Atp Monaco 2026 – La diretta

LIVE ZVEREV - COBOLLI SEMIFINALE ATP 500 MONACO

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Cobolli-Shelton, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio della finale

Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton – Il match in diretta(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo nell'Atp 500 di Monaco per il titolo.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Cobolli sfida Shelton a Monaco: in palio c'è il secondo titolo stagionale | Orario e dove vedere la partita in tv; Cobolli-Shelton è su Sky: orario e dove vedere la finale di Monaco; Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton: orario, precedenti e dove vederla; ATP 500 Monaco di Baviera, Cobolli-Shelton per il titolo: dove vedere la finale in diretta.

Cobolli-Shelton diretta Atp Monaco: segui la finale. Tennis oggi LIVEDopo aver battuto Zverev in semifinale l'azzurro sfida lo statunitense per il titolo sulla terra rossa del torneo bavarese: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Cobolli-Shelton in diretta LIVE a Monaco, la finale dalle 13:30: dove vederla in TV e streamingCobolli sfida Shelton nella finale di Monaco 2026. Flavio dopo la bella vittoria con Zverev, punta alla vittoria del quarto titolo della sua carriera ... fanpage.it

Cobolli-Shelton, la diretta della finale dell’Atp di Monaco x.com

Cobolli-Shelton diretta Atp Monaco: segui la finale. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook