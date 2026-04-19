Cobolli-Shelton highlights Atp Monaco Lo statunitense trionfa in due set

Nel torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, si è conclusa con una vittoria netta per l’americano Ben Shelton, che ha battuto in due set l’italiano Flavio Cobolli. La finale si è giocata sulla terra battuta, con Shelton che ha portato a casa il primo set 6-2 e il secondo 7-5, senza dover ricorrere a un terzo parziale.

Non c'è storia nella finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera, dove Ben Shelton ha avuto la meglio su Flavio Cobolli in due set (6-2 7-5). Lo statunitense dimostra di avere più energie e colpi rispetto all'azzurro e conquista il titolo sulla terra tedesca. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli-Shelton, highlights Atp Monaco. Lo statunitense trionfa in due set Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner FIRST Final of 2026 | Monte-Carlo 2026 Final Highlights Notizie correlate Shelton-Molcan: highlights Atp Monaco. Lo statunitense sfiderà Cobolli in finaleSarà Ben Shelton l'avversario di Flavio Cobolli nella finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera. Leggi anche: LIVE Cobolli-Shelton 0-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: doppio break pesante per lo statunitense Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Shelton-Molcan: highlights Atp Monaco. Lo statunitense sfiderà Cobolli in finale; VIDEO. Cobolli-Shelton domenica alle 13.30 LIVE su Sky Sport; Shelton spegne la favola di Molcan e sarà lo sfidante di Cobolli in finale: highlights; ATP 500 Monaco di Baviera, Cobolli-Shelton per il titolo: dove vedere la finale in diretta. Cobolli-Shelton: highlights Atp MonacoTermina in finale il percorso di Flavio Cobolli all'Atp 500 di Monaco di Baviera. L'azzurro ha perso contro Ben Shelton per 6-2, 7-5. Per l'americano si tratta del quinto titolo Atp. Da lunedì, ... sport.sky.it ATP Monaco, Cobolli arriva in finale senza energia: Shelton si aggiudica il torneo in GermaniaNiente da fare per Flavio Cobolli costretto ad arrendersi in due set nella finale contro lo statunitense Shelton nella finale del torneo ATP 500 di Montecarlo. Il romano è apparso senza energie dopo l ... sport.virgilio.it #Cobolli scherza con la fidanzata, poi si emoziona per l'omaggio di Shelton: "So che è stata una settimana dura per te..." x.com Cobolli scherza con la fidanzata, poi si emoziona per l'omaggio di Shelton: "So che è stata una settimana dura per te..." - facebook.com facebook