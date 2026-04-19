Durante la finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera, il tennista italiano ha perso contro il suo avversario in due set. Subito dopo la fine del match, durante la premiazione, ha rivolto alcune parole alla fidanzata, accusandola di avergli causato la sconfitta e dicendole di restare a casa la prossima volta. Il torneo si è concluso con la vittoria dell’avversario, lasciando spazio a reazioni e commenti sulla vicenda.

Flavio Cobolli ha perso la finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera contro Ben Shelton, 6-2 7-5. E la prima cosa che ha fatto, a premiazione ancora in corso, è stata prendersela con la fidanzata Matilde Galli: «Ti avevo detto di non farmi perdere. Hai fallito. La prossima volta resti a casa». È il tipo di reazione che racconta un giocatore più di qualsiasi statistica. La semifinale da sogno contro Zverev e le lacrime per Mattia. A Monaco si è divertito eccome — almeno fino alla finale. In semifinale ha demolito Zverev, numero 3 del mondo e padrone di casa, con un doppio 6-3 in un’ora e nove minuti. Una partita perfetta: 75% di punti con la prima, sette ace, la prima vittoria in carriera contro un top 5.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cobolli perde la finale di Monaco e dà la colpa alla fidanzata: «La prossima volta resti a casa»

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Cobolli perde in finale con Shelton in due set facebook

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