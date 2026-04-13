Dopo quattro anni, il cantante canadese è tornato a esibirsi al festival musicale, salendo sul palco con una felpa, un laptop e collegamenti a YouTube. Lo spettacolo ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico e i commentatori, destinato a essere ricordato come uno dei momenti discussi dell’evento. In passato, ha iniziato condividendo cover su una piattaforma di video, con l’obiettivo di raggiungere il successo.

C’era una volta un ragazzino canadese che pubblicava le sue cover su YouTube e sognava di diventare una stella. Qualche ora fa, quel ragazzino – diventato nel frattempo Justin Bieber, 32 anni, una delle pop star più famose del pianeta – è salito sul palco del Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 di Indio, in California, per la prima volta da headliner. Il ritorno più atteso (e chiacchierato) dell’anno. Quattro anni di assenza dalle scene, la diagnosi di sindrome di Ramsay Hunt che nel 2022 lo aveva costretto ad abbandonare il tour, mesi di silenzio e di voci: #Bieberchella, come è stato chiamato lo show al Coachella sui social, era finalmente arrivato.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Justin Bieber torna dal vivo al Coachella dopo 4 anni: felpa, laptop e YouTube sul palco. Uno show divisivo di cui si parlerà a lungo

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