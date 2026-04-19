Cmb Salandra travolge il TikiTaka | reazione lucana verso la vetta

Il Cmb di Salandra ha disputato una partita di calcio femminile contro il TikiTaka Francavilla al PalaSaponara, ottenendo una vittoria per 6-3. La squadra di Salandra ha segnato sei reti, mentre le avversarie hanno realizzato tre gol. La partita si è conclusa con il Cmb che ha conquistato i tre punti, contribuendo alla sua posizione in classifica.

Il Cmb di Salandra continua la sua marcia trionfale in Serie A femminile, superando il TikiTaka Francavilla con un netto 6-3 al PalaSaponara. La squadra lucana, guidata dalla guida tecnica di Neri, ha trasformato una prima frazione di gioco complicata in una prestazione dominante, consolidando un record che punta dritto alla vetta del campionato. La reazione lucana dopo lo scoglio abruzzese. Nonostante il recente successo nella Final Eight di Genzano di Roma, dove il collettivo lucano si è laureato campione di Coppa Italia, il ritorno alle consuetudini del campionato non è stato privo di ostacoli. Il confronto con le giocatrici del TikiTaka Francavilla, già scontroso per le lucane durante la semifinale della manifestazione tricolore (vinta allora per 6-1), ha richiesto uno sforzo mentale differente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cmb Salandra travolge il TikiTaka: reazione lucana verso la vetta Notizie correlate Cmb travolge il Tikitaka 6-1 e vola in finale di Coppa ItaliaIl Cmb si è imposto con un netto 6-1 contro il Tikitaka Francavilla nel pomeriggio di sabato 11 aprile al PalaCesaroni di Genzano di Roma,... Cmb travolge Molfetta: 5 gol in sequenza e 21 vittorie di filaAl PalaPoli di Molfetta, la capolista Cmb ha imposto il proprio ritmo alla partita contro le padrone di casa, vincendo per 7-3 nella diciannovesima...