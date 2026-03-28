Il Campionato Mondiale Superbike 2026 si svolge in dodici tappe, con le prime gare disputate a febbraio e le ultime in ottobre. La stagione coinvolge numerosi piloti e team, che si sfidano su diversi circuiti in tutto il mondo. Tra i protagonisti della classifica attuale, un pilota italiano si distingue grazie alle vittorie ottenute finora.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Nicolò Bulega è il grande favorito per la conquista del titolo piloti: dopo il secondo posto dell’anno scorso e il trasferimento di Toprak Razgatlioglu in MotoGP, l’alfiere della Ducati punta a mettere le mani sull’ambita corona delle derivate di serie, ma dovrà stare attento a una concorrenza che potrebbe creare dei grattacapi. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega allunga a suon di vittorie

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