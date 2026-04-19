Clan Zagaria colpisce il caseario | messaggi cifrati e minacce

Un imprenditore del settore caseario ha ricevuto messaggi cifrati e minacce provenienti dal clan Zagaria, in relazione a un tentativo di estorsione. La vicenda si è verificata nelle ultime settimane e ha coinvolto direttamente l’imprenditore, che ha riferito di aver ricevuto comunicazioni con contenuti criptati e minacce di natura intimidatoria. La polizia ha avviato le indagini per accertare i responsabili e ricostruire i dettagli dell’episodio.

Un tentativo di estorsione ai danni dell’imprenditore caseario Carlo Cilento ha messo in luce i tentativi di pressione del clan Zagaria. Gli atti investigativi indicano che la visita di Giuseppe Granata, orchestrata da Carlo Bianco attraverso comunicazioni criptate e minacce indirette, non rappresenta un episodio isolato ma si inserisce in una rete di relazioni preesistenti. L’architettura della minaccia tra messaggi e visite. Il piano criminale si è sviluppato attorno a un contatto diretto: Giuseppe Granata si è recato presso l’imprenditore Cilento per esercitare pressioni. La dinamica non è stata casuale, poiché le indagini hanno ricostruito una regia operata da Carlo Bianco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clan Zagaria colpisce il caseario: messaggi cifrati e minacce Notizie correlate Via radio messaggi cifrati in lingua farsiIntercettato a Milano forse un codice in persiano inviato via etere Il formato è quello delle «numbers station» della Guerra fredda Alle 18. Leggi anche: L'azienda napoletana coinvolta nell'inchiesta contro il clan Zagaria: per un appalto, l'incontro con un consigliere regionale (I NOMI) Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Camorra da Scampia a Caivano, la stesa per impossessarsi delle piazze di spaccio: tre arresti. Proiettile anche al parroco; AFFARI TRA CAMORRE. Noto imprenditore indebitato con il clan Mallardo per 150 MILA EURO. E l'intervento di Carmine e Antonio Zagaria: il piano per prendersi tutto il suo caseificio; CLAN DEI CASALESI. OMBRA SUL PERCORSO DA PENTITO, Ciccio ’e Brezza rischia di uscire dal programma di protezione. Coinvolti nel blitz contro il clan Zagaria, scarcerati due indagati di MelitoSi sviluppa tra arresti, sequestri milionari e decisioni del tribunale del Riesame l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sulla fazione Zagaria del clan dei Casalesi. Un’indagine ... internapoli.it IL NOME. Il business del clan Zagaria. Liberato dal giudice uomo dei fratelli Carmine e AntonioCASERTA – Il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli nei confronti di Aldo Bianco, arrestato nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge il clan Zag ... casertace.net L'azienda napoletana coinvolta nell'inchiesta contro il clan Zagaria: per un appalto, l'incontro con un consigliere regionale (I NOMI) https://www.napolitoday.it/dossier/criminalita/arresti-casalesi-nomi-azienda-ischia.html facebook