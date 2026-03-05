via radio messaggi cifrati in lingua farsi

Alle 18.00 del 3 marzo, nell'area di Milano, una trasmissione radio ha trasmesso messaggi cifrati in lingua farsi su una frequenza a onde corte di 7910 kHz in modulazione USB. Una voce maschile ha iniziato a pronunciare numeri in questa lingua, senza ulteriori dettagli sulle intenzioni o sulle origini di questa comunicazione.

Intercettato a Milano forse un codice in persiano inviato via etere Il formato è quello delle «numbers station» della Guerra fredda Alle 18.00 del 3 marzo, nell’area di Milano, qualcuno avrebbe parlato in codice nell’etere. Su una frequenza radio a onde corte, 7910 kHz in modulazione USB, una voce maschile ha iniziato a scandire numeri in lingua farsi. Sequenze ordinate, lente, metodiche e intervallate da pause. Due parole all’inizio della trasmissione, «Tawajo Tawajo», che in persiano sarebbero «Attenzione, attenzione». Poi solo cifre. Un flusso durato circa due minuti e ventitré secondi. Il video della ricezione, diffuso su X, mostra quello che gli appassionati chiamano una numbers station: trasmissioni numeriche utilizzate storicamente dai servizi segreti per inviare messaggi cifrati a operatori o agenti sul campo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

