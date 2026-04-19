A Civitella, un museo multimediale ricorda la strage avvenuta il 29 giugno 1944, evento che costò la vita al padre di una donna di 95 anni. Ida Balò ha dedicato gli ultimi trent’anni a mantenere vivo il ricordo di quell’episodio, affermando di farlo per onorare la memoria dei familiari scomparsi. La casa della memoria si presenta come un luogo che raccoglie testimonianze e ricostruzioni di quegli eventi.

Ida Balò ha novantacinque anni e un impegno preso trent’anni fa: fare in modo che Civitella — e la strage del 29 giugno 1944 in cui perse il padre — non finisse nel dimenticatoio. Da una stanza ottenuta dal sindaco ha costruito una sala, un’associazione, un libro. Ora la Regione Toscana stanzia 450mila euro per fare il passo più grande: un Museo multimediale della Memoria. L’annuncio è arrivato dall’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti durante una visita istituzionale nel comune aretino, dove ha incontrato il sindaco Andrea Tavarnesi e l’assessore ai lavori pubblici Ivano Capacci. Il museo sarà realizzato ex novo nell’edificio che oggi ospita la Sala della Memoria, liberato grazie al trasferimento della pinacoteca comunale nella vecchia Rsa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Civitella, la casa della memoria. Museo multimediale sulla strage. Ida Balò: "Lo devo ai miei morti"

Notizie correlate

Crans Montana, la notte della strage 171 chiamate ai soccorritori: “I miei amici sono morti, per favore venite”Tre semplici numeri che per molti hanno rappresentato una speranza a cui aggrapparsi, così come un tentativo di poter mettere in salvo i propri amici.

Leggi anche: «Ci sono i miei amici morti lì dentro», le 171 telefonate ai soccorsi la sera della strage a Crans Montana – Gli audio

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Civitella, la casa della memoria. Museo multimediale sulla strage. Ida Balò: Lo devo ai miei morti.

Civitella, la casa della memoria. Museo multimediale sulla strage. Ida Balò: Lo devo ai miei mortiLa stanza si allarga all’intero palazzo con il finanziamento della Regione garantito dall’assessore Manetti. La promessa mantenuta al sindaco Tavarnesi. La traccia profonda delle 244 vittime nella sto ... lanazione.it

Germania ai piedi di Ida Balò. Cavaliere l’eroina di CivitellaUn filo, sottile ma forte come l’acciaio. Come la tenacia di una donna sopravvissuta alla strage nazifascista di Civitella, riceve oggi la più alta onorificenza dalla Germania. Lo ha deciso il ... lanazione.it