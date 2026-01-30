Ci sono i miei amici morti lì dentro le 171 telefonate ai soccorsi la sera della strage a Crans Montana – Gli audio

La tragedia a Crans-Montana si fa strada tra le testimonianze delle telefonate di emergenza. La sera della strage, 171 chiamate sono state inviate ai soccorsi, tutte con richieste di aiuto. Le voci tratte dai registri parlano di un incendio nel resort Constellation, con feriti e persone intrappolate. Una scena drammatica che ora si apre agli occhi di tutti, mentre i soccorritori cercano di mettere ordine tra le urla di paura e le richieste di aiuto.

«Venite, c’è un’emergenza al Constellation». «Per favore, è il Constellation a Crans-Montana signora, c’è un incendio, ci sono dei feriti». Sono queste alcune delle telefonate partite nella notte di Capodanno verso il centralino del soccorso sanitario svizzero 144, quando l’incendio devastante ha colpito il locale Constellation di Crans-Montana, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Per il momento, ci sono 4 indagati. In meno di due ore, dalle 1:30 fino alle 3 del mattino, sono arrivate 171 chiamate, oggi registrate negli atti dell’inchiesta della procura di Sion. Gli audio. January 30, 2026 January 30, 2026 «Sono quasi morto».🔗 Leggi su Open.online

La notte di Capodanno a Crans-Montana è stata segnata da un incendio devastante al bar ‘Le Constellation’.

Alle 1:30 di notte, il centralino delle emergenze riceve la prima telefonata: un uomo chiama gridando che al Constellation sta bruciando tutto e che i suoi amici sono morti.

