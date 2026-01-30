La notte della strage a Crans Montana è iniziata con un via vai di telefonate disperate ai soccorsi. Centosettantuno chiamate in poche ore, con persone che chiedevano aiuto e piangevano per amici rimasti sotto le macerie. “I miei amici sono morti, per favore venite”, questa la richiesta che si ripeteva spesso tra le telefonate. Tre numeri, semplici ma pieni di significato, sono diventati per molti un’ultima speranza di salvare qualcuno. La scena è stata un miscuglio di paura e impotenza, mentre i soccorritori si

Tre semplici numeri che per molti hanno rappresentato una speranza a cui aggrapparsi, così come un tentativo di poter mettere in salvo i propri amici. Il 144, numero unico di emergenza svizzero, si è improvvisamente trovato a gestire una catastrofe di dimensioni inimmaginabili. Qualche secondo dopo lo scoppio dell'incendio a Crans Montana, una prima telefonata ha portato l'attenzione dei soccorritori al locale-pub Le Constellation della nota località turistica. Qualche secondo prima dell'1:30, un operatore risponde ad una chiamata e ciò che sente è questo: "Vorrei che veniste, perché c'è un'emergenza al Constellation".

© Ildifforme.it - Crans Montana, la notte della strage 171 chiamate ai soccorritori: “I miei amici sono morti, per favore venite”

Alle 1:30 di notte, il centralino delle emergenze riceve la prima telefonata: un uomo chiama gridando che al Constellation sta bruciando tutto e che i suoi amici sono morti.

La tragedia a Crans-Montana si fa strada tra le testimonianze delle telefonate di emergenza.

Crans-Montana, la strage dei ragazzi: almeno 47 morti e 112 feriti - 1Mattina News 02/01/2026

