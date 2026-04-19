Il Manchester City ha battuto l’Arsenal 2-1 in una partita in cui il portiere della squadra ha parato diversi tiri nel secondo tempo, contribuendo alla vittoria. Silva ha definito il portiere come un gigante, sottolineando il suo ruolo decisivo nel risultato finale. La gara si è conclusa con il City che ha ottenuto i tre punti, grazie anche alle prestazioni del numero uno della squadra.

Il Manchester City ha superato l’Arsenal con un punteggio di 2-1 in una sfida decisa dalle prestazioni decisive del proprio portiere nel secondo tempo. A commentare l’andamento del match, Bernardo Silva ha voluto offrire un supporto fondamentale a Gianluigi Donnarumma, il cui errore aveva permesso ai Gunners di raggiungere il pareggio prima della svolta definitiva della gara. Solidarietà e leadership nel gruppo di Manchester. Dopo il fischio finale, Filippo Benincampi ha raccolto le riflessioni del portoghese, il quale ha espresso un giudizio estremamente positivo nei confronti del compagno di squadra. Nonostante l’episodio che ha portato al gol degli avversari, Silva ha ribadito la grandezza di Donnarumma, definendolo un elemento straordinario tra i pali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - City, Silva scudo per Donnarumma: “È un gigante, vince grazie a lui

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