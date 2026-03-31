Francesco Lucacci | Ceccarelli pensa più a salvaguardare il degrado e i clochard piuttosto che il decoro della città

Il 31 marzo 2026, un rappresentante locale ha affermato che l'amministrazione comunale si concentra maggiormente sulla tutela delle persone senza fissa dimora e sul degrado urbano rispetto al decoro cittadino. La dichiarazione si riferisce alle scelte di gestione dell’amministrazione e alle priorità nelle politiche di sicurezza e decoro pubblico. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli delle azioni intraprese.

Arezzo, 31 marzo 2026 – Francesco Lucacci: Ceccarelli pensa più a salvaguardare il degrado e i clochard piuttosto che il decoro della città. L'attacco surreale del binomio Ceccarelli, candidato sindaco del PD, e Romizzi, candidato al consiglio comunale di AVS, denotano l'intendimento delle forze di centro-sinistra qualora vincessero le elezioni ovvero tollerare i clochard, ubriachi, spacciatori e sinistre risorse sulle panchine della città. L'amministrazione uscente nel sistemare i giardini dei porcinai ha cercato di prevenire questa volta il problema dei bivacchi, lamentati da tutti i cittadini. La polemica surreale sulle panchine antibivacco altresì dette anti clochard è scattata sui social. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Francesco Lucacci: «Ceccarelli pensa più a salvaguardare il degrado e i clochard piuttosto che il decoro della città» Articoli correlati Francesco Lucacci consigliere comunale di Fratelli d'Italia contesta Tito AnisuzzamanArezzo, 18 febbraio 2026 – Francesco Lucacci consigliere comunale di Fratelli d'Italia contesta Tito Anisuzzaman e quanto scritto in risposta al Vice... Monteverde Vecchio, al decoro della piazza ci pensa RetakeIntervento di 15 volontari a piazza Rosolino Pilo, dove sono stati raccolti 10 kg di rifiuti e rimosse una ventina di affissioni abusive Retake Roma...