Il ritorno in città Ora Tomasi veste i panni del garante

Alessandro Tomasi ha fatto ritorno in città, dopo aver lasciato il ruolo di sindaco il primo dicembre scorso per dedicarsi alla funzione di portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti cittadini, soprattutto perché ha preso parola durante un evento pubblico per commentare le questioni locali. La sua comparsa ha suscitato curiosità tra gli spettatori, che hanno ascoltato con attenzione le sue dichiarazioni. La serata si è conclusa senza ulteriori interventi pubblici.

© Lanazione.it - Il ritorno in città. Ora Tomasi veste i panni del garante

Da quando, il primo dicembre scorso, è uscito di scena da primo cittadino per dedicarsi per intero al ruolo di portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale, quella di ieri è stata l’unica occasione nella quale Alessandro Tomasi è tornato a parlare in pubblico in città. Lo ha fatto quasi da "garante" del passaggio di consegne verso Anna Maria Celesti, mettendosi al fianco anche di Gabriele Sgueglia ad osservare quelli che, nelle speranze del centrodestra, dovranno essere sindaca e vicesindaco per i prossimi cinque anni in città. Il tutto sapendo che, dopo aver tracciato la strada, adesso tocca ad altri seppur col suo benestare e contributo da esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Cozzari veste i panni del bomber. Bene Mazzali, Malivojevic a sprazzi Dialogo semiserio con Prato. Se l’AI veste i panni della città: “Mi irrita chi usa solo slogan. Senza fiducia io mi spengo”In questo dialogo immaginario con Prato, l’intelligenza artificiale assume i tratti della città, esprimendo le proprie esigenze e fragilità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Braccialetti Scooby Doo: il ritorno; San Donà, Supermercati Winner riapre in Città. Il 26 febbraio il ritorno in via Como; Coppa Italia. Domani la partita di ritorno tra Unitas Sciacca e Città di Luzzi - Autore: Calogero Parlapiano | Sport; Il ritorno di Popsophia. Nuova edizione a maggio: Spettatori da tutta Italia. Ecco i numeri da record. Parma, il presidente Krause è in città. Contatto con le squadre e i dirigentiKyle Krause è tornato a Parma: dopo aver trascorso le ultime settimane negli Stati Uniti, il presidente del Parma ha fatto ritorno in città in questi giorni, per seguire da vicino i suoi business in ... tuttomercatoweb.com Sarajevo trent’anni dopo: il ritorno di un cronista nella città guarita dalle ferite della guerraUna città sventrata, il ricordo vivido del fragore delle bombe, gli occhi innocenti dei bambini. Così apparve Sarajevo a Franco Giuliano, quando il giornalista, allora inviato della Gazzetta del ... bari.repubblica.it Di ritorno da Milano, dopo una giornata di confronto sui temi dell’Intelligenza Artificiale e della sovranità digitale europea, insieme ai vertici di ENIA e poi con Anitec-Assinform, associazione che rappresenta le principali industrie del digitale in Italia. Al centro d - facebook.com facebook